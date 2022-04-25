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Sperm Alma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sperm Alma İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Sperm Alma İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Sperm Alma İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Sperm Alma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sperm Alma İşçisi görev tanımı nedir, Sperm Alma İşçisi ne iş yapar, Sperm Alma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sperm Alma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sperm Alma İşçisi Tanımı;

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Sperm Alma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sperm Alma İşçisi Maaşları

Sperm Alma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sperm Alma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sperm Alma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Sperm Alma İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6129.04

Meslek Adı :

Sperm Alma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Verimli sığır ve at ırkı yetiştirmek için iyi cins boğa ve aygırlardan sperm almada ön hazırlıkları yaparak spermi alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sperm Alma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Spermlerin korunacağı tüpleri, protein için yumurta sarısını, sperm almada kullanılan suni vajeni hazırlamak,

b) Boğa ile ineği ve aygırla kısrağı ayrı sperm alma kabinlerine almak,

c) Suni vajendeki spermleri tüplere aktarmak,

d) Tüpü ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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