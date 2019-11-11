’Sperm kalitesini arttıran besinler’

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre; erkeklerde 50 yıl öncesine oranla sperm sayısının yüzde 50 azaldığını kaydeden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geyik, birçok faktörün doğal yoldan çocuk sahibi olmayı olumsuz etkilediğini belirtti. Dr. Serdar Geyik, bazı besinlerin sperm kalitesini arttırdığını söyleyerek, anne-baba olmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Doğal yoldan hamilelik şansının son 50 yılda azaldığını kaydeden Dr. Serdar Geyik, artan cep telefonu ve laptop kullanımının, hormonlu ve yağlı gıdaların tüketiminin artmasının, sanayileşmenin, ağır metallerin ve tarım ilaçlarının sperm sayını ve kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Dr. Serdar Geyik, doğal yoldan anne-baba olabilmek için beslenme ve hayat düzeni değişikliğine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Erkekler sigaradan vazgeçmeli

Kısırlık sorununun çiftlerin ortak sorunu olduğunu söyleyen Serdar Geyik, bu sorunu yaşayan çiftlerin öncelikle tedavi imkanlarını birlikte araştırmalarını ve doktora birlikte gitmelerini tavsiye etti. Geyik, istatistiklere göre sorunun yüzde 40 oranında erkeklerden kaynaklandığını, her 20 erkekten birinde sperm sorunu görüldüğünü ve erkeklerin yüzde 1'inde ise hiç sperm bulunmadığını (azospermi) kaydederek, "Erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini etkileyen bazı hastalıklar var. Varikosel infertil erkeklerin yüzde 40'ında karşımıza çıkıyor. Genetik ve kromozomal sebepler, doğuştan inmemiş testis ve enfeksiyon sebepler arasında sayılıyor. Infertil erkeklere bakıldığında sigara içmek, sağlıksız beslenmek, radyasyona maruz kalmak sorunlar arasında sıralanabilir" dedi.

Sperm sayısını arttırmaya yardımcı besinler

Çiftlerin birlikte muayene olduktan sonra sorunun tespiti ve çözümüne yönelik bir yol haritası çıkardıklarını ifade eden Geyik, "Tedavi sürecinde bazı gıda ve bitkilerin beslenmeden çıkartılması bazılarınınsa eklenmesi gerekir. Türkiye ve dünyada yapılan araştırmalar, sperm sayısı ve kalitesinin beslenmeyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle çinko, selenyum, l-karnitin. L-arginin, B-C-E vitamininden zengin gıdalar öneriyoruz. Bunun yanı sıra et-süt ve deniz ürünleri, sakatat, yağlı tohumlardan ceviz, fındık, yer fıstığı, badem özellikle kabak çekirdeği, avokado, patates, domates, kuşkonmaz, ıspanak beslenmeye eklenebilir. Ayıca Doğu ve Güneydoğu illerimizde yaygın olarak kullanılan çakşır otunun bir türü ve geleneksel Hint tıbbında kullanılan demir dikeni sperm yapımını arttırırken, hareketliliği üzerinde de etkili olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA