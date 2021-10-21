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Spesiyalite ne demek, TDK'ya göre Spesiyalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Spesiyalite kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Spesiyalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Spesiyalite nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Spesiyalite kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Spesiyalite ne demek, TDK'ya göre Spesiyalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Spesiyalite ne demek? Spesiyalite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi spesiyalite kelimesi. Peki spesiyalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre spesiyalite nedir, spesiyalite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SPESİYALİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Spesiyalite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Spesiyalite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre spesiyalite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellik

SPESİYALİTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Müslüm Bey Eczanesinin nane suyu gibi burasının çayı da bir spesiyalite idi.

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