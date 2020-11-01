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Spezia - Juventus maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 6'ıncı haftasında Spezia ile Juventus karşılaşıyor. Merih Demiral'ın ilk 11'de başlayacağı mücadele, Türk taraftarlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. İşte Spezia - Juventus maçını canlı izleme bilgileri...

Spezia - Juventus maçı CANLI İZLE

İtalya'da haftanın önemli maçları arasında Spezia ve Juventus maçı bulunuyor. Bugün saat 17.00'de karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merih Demiral'ın ilk 11'de başlayacağı mücadele, Türk taraftarların da ilgisini çekiyor. Televizyon yayınının beIN SPORTS'da olacağı karşılaşma, dijital ortamlardan şifresiz izlenebilecek. Msili.com ve Nesine.com Spezia - Juventus maçını canlı veren platformlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

İLK 11'LER

#Spezia XI: Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Poberga; Verde, N'Zola, Farias

#Juventus XI: Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Dybala

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Nesine.com nasıl maç izlenir? Nesine.com canlı maç izle, indirNesine.com nasıl maç izlenir? Nesine.com canlı maç izle, indir

Onur Çelik
Spor Editörü


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