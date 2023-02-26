Sphamandla Nene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphamandla Nene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sphamandla Nene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sphamandla Nene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sphamandla Nene 5 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sphamandla Nene Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sphamandla Nene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sphamandla Nene'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sphamandla Nene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sphamandla Nene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sphamandla Nene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sphamandla Nene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2018 yılında AmaZulu FC Res.

13 Ağustos 2020 yılında AmaZulu FC

Sphamandla Nene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sphamandla Nene şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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