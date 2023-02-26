Sphelele Mkhulise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphelele Mkhulise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sphelele Mkhulise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sphelele Mkhulise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sphelele Mkhulise 19 Şubat 1996 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sphelele Mkhulise Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sphelele Mkhulise, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sphelele Mkhulise'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sphelele Mkhulise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sphelele Mkhulise isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sphelele Mkhulise Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sphelele Mkhulise futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Black Leopards

30 Haziran 2017 yılında Sundowns Res.

19 Temmuz 2017 yılında Richards Bay

30 Haziran 2018 yılında Sundowns Res.

4 Temmuz 2018 yılında Sundowns

Sphelele Mkhulise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sphelele Mkhulise şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Sphelele Mkhulise Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 10 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.