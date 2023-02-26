Sphesihle Maduna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphesihle Maduna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sphesihle Maduna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sphesihle Maduna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sphesihle Maduna 26 Aralık 1999 tarihinde Watersmeet, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sphesihle Maduna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sphesihle Maduna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 7 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Sphesihle Maduna'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sphesihle Maduna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sphesihle Maduna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sphesihle Maduna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sphesihle Maduna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2018 yılında AmaZulu FC

Sphesihle Maduna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sphesihle Maduna şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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