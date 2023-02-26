Sphesihle Mbhele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphesihle Mbhele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sphesihle Mbhele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sphesihle Mbhele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sphesihle Mbhele {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sphesihle Mbhele Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sphesihle Mbhele'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sphesihle Mbhele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sphesihle Mbhele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sphesihle Mbhele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sphesihle Mbhele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sphesihle Mbhele şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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