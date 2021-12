Spider-Man: No Way Home çılgınlığı! Peter Parker'ın hayranları öyle bir şey yaptılar ki! "Pes" dedirtti! Tom Holland'ın Örümcek Adam hayranları, son filmin vizyona girmesinin ardından en sevdikleri Marvel kahramanının evini bulmak için Google Haritalar'da New York şehrinin sokaklarını taradılar ve amaçlarına ulaştılar.

1 5 Marvel hayranları, Spider-Man: No Way Home'un yayınlanmasının ardından Peter Parker'ın apartmanını bulmak için New York sokaklarını keşfetti .Reddit kullanıcısı Quarknove, görüntüleri spoiler için sansürlenen adresi buldular.