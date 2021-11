Spider-Man No Way Home ne zaman çıkacak? Eve Dönüş Yok fragmanında Tobey Maguire ve Andrew Garfield yer aldı mı? İşte fragman! Spiderman hayranları Spider-Man No Way Home filmi için geri sayıma geçmiş durumda. Diğer Spiderman filmlerinde karaktere hayat vermiş oyuncuların bu filmde de yer alıp almayacağı tartışma konusu olurken, fanları filmin çıkış tarihini büyük bir heyecan içerisinde bekliyor. Peki, Spider-Man No Way Home ne zaman çıkacak? Eve Dönüş Yok fragmanında Tobey Maguire ve Andrew Garfield yer aldı mı? İşte fragman ve filmle ilgili detaylar...

Ünlü çizgi roman karakteri Spiderman kült algısından çıkıp yeni bir karaktere bürünmüştü. İlk olarak 'Captain America: Civil War’da izleyici karşısına çıkmış olan Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanı 'Spider-Man, Homecoming' ile başlayan ve 'Spider-Man: Far From Home' ile devam eden seriyle izleyicinin beğenisini toplamıştı. Tom Holland’in başrolünde yer aldığı serinin üçüncü filmi 'Spider-Man: No Way Home‘da Spider-Man’in kimliğinin ortaya çıkması sonucu Doctor Strange ile iş birliği yapması anlatılıyor. SPIDER-MAN NO WAY HOME NE ZAMAN ÇIKACAK? Spider-Man No Way Home filmi 17 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek. EVE DÖNÜŞ YOK FRAGMANINDA TOBEY MAGUİRE VE ANDREW GARFİELD YER ALDI MI? Filmin hayranlarının en çok merak ettiği konu resmi olarak yalanlanmış ya da doğrunlamış değil. Filmde Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland’ın Spider-Man’lerini birlikte görülüp, görülmeyeceği merak ediliyor. Bugüne dek paylaşılan bilgiler ve bazı görüntüler doğrultusunda yeni filmde bu ihtimal kesinleşirken yapımcı MARVEL cephesinden de yalanlamalar gelmişti. Filme kısa bir süre kala bir film sitesinde, filmin kadrosuna Tobey Maguire, Andrew Garfield isimleri eklendi. Bu da hayranlar için bomba etkisi yarattı. 17 Kasım tarihinde yayınlanan son fragmanda ise ipuçları gösterilse de net bir biçimde diğer Spiderman'lere yer verilmiş değil. SPIDER-MAN NO WAY HOME FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ spidermanno way homefragmanfilm çıkış tarihi