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Spiderman Serisinin 3'üncü filmi geliyor

Marvel Comics tarafından yaratılmış bir çizgi karakter olan ve dilimize "Örümcek Adam" olarak çevrilen filmin çekimlerinin başlayacağı müjdesini yıldız oyuncu Tom Holland verdi. Holland, Atlanta'ya iniş yaptıklarını ve Örümcek Adam 3 çekimlerine başlayacaklarını ifade etti.

Spiderman Serisinin 3'üncü filmi geliyor

Serinin ilk filmi vizyonlara 2002 yılında giriş yaparken, çekimlerine başlanacak olan 3'üncü filmin vizyon tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Seyirciyle buluşması beklenen filmin müjdesini ise ünlü oyuncu Tom Holland verdi.

"Uncharted" prodüksiyonu geçtiğimiz hafta bitirilmesinin ardından Tom Holland, Atlanta'ya iniş yaptıklarını ve Örümcek Adam 3 çekimlerine başlayacaklarını duyurdu. Sony ile Disney, son kez Spider-Man 3 filmi için işbirliği yapacak. Bunun ardından Tom Holland ve Peter Parker tamamen Sony'nin Marvel Evreni'ndeki projelerde yer alabilecek. Örümcek Adam 3'ün oyuncularından biri de The Amazing Spider-Man'de izlediğimiz Electro karakteriyle Jamie Foxx olacak.

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SPİDERMAN FİLM KONUSU

Yönetmen koltuğunda  Sam Raimi'nin yer aldığı Spiderman film konusu: Sıradan bir lise öğrencisi olan Peter Parker'ın hayatı bir gün bir örümcek tarafından ısırılmasıyla tamamen değişir. Bu örümcek sıradan bir örümcek değildir, genetik olarak özelikle geliştirilmiş, bilimsel amaçlarla kullanılan bir denektir. Öte yandan olan olmuştur ve Parker'da tuhaf değişiklikler baş göstermektedir. Parker'ın bu değişimleri sonucu ise kimliğini gizleyen bir süper kahraman olur ve bunları konu edinen serüveni anlatılmaktadır.



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