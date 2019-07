Spike Jonze Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SPİKE JONZE KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Ekim.1969

Burcu : Terazi

Meslek : Yönetmen, Prodüktör

Spike Jonze doğum yeri : Rockville, Maryland, Amerika

SPİKE JONZE BİYOGRAFİSİ

Amerikalı yönetmen ve yapımcı. Gerçek adı Adam Spiegel’dir. Björk, Fat Boy Slim, Weezer, R.E.M., Beastie Boys gibi müzisyen ve şarkıcıların videokliplerini çekmiş, oldukça farklı bir görsel dil kullandığı çalışmalarıyla sinema dünyasının da en yetenekli yönetmenlerinden biri olduğunu kanıtlamıştır. Jackass’in yapımcısı da olan Jonze, Being John Malkovich ve Adaptation isimli filmleriyle adından söz ettirmiştir. Charlie Kaufman’la birçok ortak projede birlikte çalışmıştır.

22 Ekim 1969’da Rockville, Maryland, Amerika’da dünyaya geldi. Babası Arthur SpiegelAPM Management Consultants’ın kurucusu bir işadamı, annesi Sandra Granzow ise Our Dream: A World Free of Povertyisimli kitabıyla ün yapmış bir yazardı. Kardeşi Sam Jonze sonraları prodüktör ve DJ olacaktı. Walt Whitman High School’a kaydolan Jonze, Mark "Lew" Lewman ve Andy Jenkins’le birlikte Homeboyadında bir gençlik dergisi çıkarıyordu. Kariyerine dergicilik yaparak başlayan Jonze, Dirt dergisinin de arkasındaki üç beyinden biriydi. Sonrasındaysa Beastie Boys’un plak şirketi Grand Royal’ın devamı olan ve aynı adı taşıyan alternatif kültür dergisi Grand Royal Magazine’in editörlüğüne başladı.

Fotoğrafçılığa da meraklı olan Jonze, görsel anlamda kendini oldukça geliştirdiği için video klipler için ilginç fikirler üretiyordu. Dergi editörlüğünden video klip yönetmenliğine geçiş süreci Jonze için zor olmadı ve yönetmen, R.E.M.’in Parallelve Beastie Boys’un Sabotage isimli şarkılarına klipler çekti.

Jonze, Video Days, Ciao L.A., Mouse, Amarillo by Morning ve How They Get There gibi kısa filmler için kamera arkasına geçtikten sonra, ilk filmi için oldukça başarılı bir senarist olan Charlie Kaufman’la çalışma fırsatı bulacaktı. 1999 yılı yönetmenin adını tüm dünyaya duyurduğu bir yıl oldu. Zira Being John Malkovichyönetmenin ilk uzun metrajlı filmiydi ve kendisine en iyi yönetmen dalında oskar adaylığı kazandırmıştı.

Jonze, MTV’nin daha sonra filmi de çekilen serisi Jackass’ın yapımcılığını da üstlendi. Adidas’ın Hello Tomorrow, Miller Beer’ın Penguin ve The Gap’ın Pardon Our Dust isimli reklam filmlerinin yönetmenliğini de yapan Jonze bu çalışmalarıyla birçok reklam festivalinde ödüller için aday olarak gösterildi.

Yönetmen 26 Haziran 1999’da Francis Ford Coppola’nın kızı Sofia Coppola ile dünya evine girdi. Birbirlerini on yıldan daha uzun bir süredir tanıyan çift aralarındaki aşılamaz farklar nedeniyle 5 Aralık 2003’te boşandılar.

Yönetmen 2001’de Michel Gondry’ın çektiği yine Charlie Kaufman’ın senaristliğini yaptığı Human Nature’ın yapımcısıydı. Ertesi yıl onu tekrar yönetmen koltuğuna oturtan Nicolas Cage’in ve Merly Streep’in başrollerini paylaştıkları Adaptationfilmi oldu.

Jonze, yönetmenlik ve yapımcılık dışında oyunculuk da yaptı ve Being John Malkovich, The Game, Torrance Rises ve Three Kings filmlerinde ufak rollerde izleyicinin karşısına çıktı.



Jonze 2008’de vizyona girecek olan ve post prodüksiyon aşamasında olan, başrollerini Forest Whitaker, Catherine Keener ve Paul Dano’nun paylaştıkları Where the Wild Things Are isimli filmiyle ilgili olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Maurice Sendak’ın yazdığı çocuk romanından sinemaya uyarladığı çalışmasında Jonze, annesiyle kavga ettikten sonra hayal gücünde yarattığı, çeşitli yaratık ve canavarlarla dolu olan bir ormana sığınan küçük serüvencinin yaşadıklarını beyazperdeye aktarıyor. Jonze ayrıca şu anda çekim aşamasında olan ve Charlie Kaufman’ın ilk yönetmenlik tecrübesi olan Synecdoche, New York isimli filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.