Spiker Emre Gönlüşen'in son sözleri yürek burktu

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen ünlü spor spikeri 42 yaşındaki Emre Gönlüşen'in vefat haberi, tüm spor camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Tedavi sürecindeyken dahi kariyerini sürdürmek amacıyla attığı adımlar ve hayata tutunma çabası dahilinde herkesin takdirini kazanan Gönlüşen'in katıldığı bir panelde hastalığı hakkında söyledikleri, sosyal medyada gündem oldu.

"O AN HAYATIM DEĞİŞTİ"

Hastalığı öğrendiği anı anlatan Gönlüşen, bir maç dönüşü yaşadığı ağrının aslında kanser belirtisi olduğunu şu sözlerle özetliyor: "Kayserispor-Galatasaray maçı dönüşüydü. Gece karnımda ağrı devam ediyordu. Doktor kuzenimi aradım, durumu anlattım. Problem apandisit miydi, kum mu döküyordum. Tomografi çektiler ve kolon duvarında kalınlaşma tespit ettiler. İki gün sonra doktorlar bana kanser olduğumu söylediler. Bu pek iyiye işaret değildi."

"BOŞ VERİN GİTSİN"

Haberi aldıktan sonra hayatının değiştiğini ifade eden Gönlüşen, "O zamana kadar aklımdaki şey; acaba hangi seyahate gideceğim, insanlar benim maç anlatımımı beğenecek mi? Buydu. Ağır bir ameliyat geçirdim, uyandığımda yoğun bakımdaydım. Hemşire hanıma "Azıcık su alabilir miyim?" dedim. Bana "Hayır Emre bey vermemem, yasak" dedi. Şırıngaya birazcık su aldı, dudaklarımı ve ağzımı ıslattı." sözleriyle ameliyat sürecini özetledi.

Temel ihtiyaçları gerçekleştirmenin bile ne kadar değerli olduğunu ifade eden ünlü spiker, sağlığın önemine değinerek, "O günden beri suç içmenin, nefes almanın, hatta tuvalete gitmenin dünyanın en güzel şeyi olduğunu düşünüyorum. Sağlığınız yerindeyse dünyada hallolmayacak hiçbir şey yok. Sir Paul Mccartney'nin de söylediği gibi 'Let it be' yani boş verin gitsin." sözleriyle tüm sevenlerine tavsiyede bulundu.

