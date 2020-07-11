Spil Dağı Milli Parkı yolunda kaza: 1 ölü

Manisa Spil Dağı Milli Parkı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İki ağacın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkisinde meydana geldi. Manisa istikametinden Spil Dağı Milli Parkı yönüne doğru seyir halinde olan Yaşar Oğulganlı (58) yönetimindeki 45 FA 978 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İki ağaç arasında sıkışan otomobili yoldan geçen vatandaşlar fark etti. İlk müdahale bölgede bulunan orman ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı. 112 acil sağlık ekipleri de sıkışan aracın içindeki Yaşar Oğulganlı'ya müdahale etmeye çalıştı. Orman yangın söndürme ekiplerinin aracına bağlanan halat ile otomobil sıkıştığı yerden kurtarıldı. Durumu ağır olan Oğulganlı acil sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar Oğulganlı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA