Spil Dağı ulaşıma kapatıldı

Manisa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda heyelan riski oluşturdu. Jandarma tarafından ulaşıma kapatılan Spil Dağı Milli Parkı'nda yağmurun etkisiyle eriyen kar sularının şelale oluşturduğu ve birçok noktada tahribata yol açtığı görüldü.

Son 20 yılın en şiddetli yağışlarını yaşayan Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda da yağmurla birlikte eriyen karlar milli parka çıkan yol üzerinde şelale oluşturdu. 900 metre yüksekliğindeki Güvercin Kaya mevkisinde oluşan şelale nedeniyle yol kenarında tahribatın meydana geldiği ve jandarmanın tedbir amaçlı olarak yolu trafiğe kapattığı bildirildi. Milli parka çıkmak için Manisa'dan yola çıkan vatandaşlar ise Güvercin Kaya mevkisinde oluşan şelaleyi bir yandan hayranlıkla izlerken bir yandan da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA