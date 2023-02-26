Spiwe Msimango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spiwe Msimango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spiwe Msimango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spiwe Msimango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spiwe Msimango 4 Mayıs 1997 tarihinde Brakpan, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Spiwe Given Msimango şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spiwe Msimango Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Spiwe Msimango, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Spiwe Msimango'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Spiwe Msimango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spiwe Msimango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Spiwe Msimango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spiwe Msimango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

Spiwe Msimango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spiwe Msimango şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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