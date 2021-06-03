Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 PerşembeSPK bültenleri | SPK haftalık bülten HaziranTablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!"Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlar" ama... 60 öğretim görevlisi hakkında 'kadına taciz' iddiasıyla ihraç talebi!Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Haziran 2021 PerşembeElektrikli scooter düzenlemesi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi: 15 yaşını doldurmayanlar kullanamayacak!Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki3 Haziran 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. SPK bültenleri | SPK haftalık bülten Haziran

SPK bültenleri | SPK haftalık bülten Haziran

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini 3 Haziran Perşembe akşamı yayımladı. Bu kapsamda, kurul birçok onayın yanı sıra bu hafta çeşitli cezalara da yer verdi. İşte SPK'nın haftalık bülteninden detaylar...

SPK bültenleri | SPK haftalık bülten Haziran

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odea Bank AŞ'nin 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ'nin 25 milyon 500 bin lira, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon lira bedelli sermaye artırımına, Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin 30 milyon lira, Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 19 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira, Odea Bank AŞ'nin 4 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 3 milyar lira borçlanma araçları ihracı başvurusuna onay veren Kurul, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ'ye ve Ser-Berker Bağımsız Denetim AŞ'ye müşteri kabulüne ilişkin olarak mevzuat hükümlerine uyulmaması nedeniyle toplam 93 bin 956 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT