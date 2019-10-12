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  3. SP’li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)

SP’li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)

Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklandı.

SP’li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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