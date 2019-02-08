SP’nin Siirt Belediye Başkan adayı, tek başına seçim çalışmasını sürdürüyor

Saadet Partisi'nin (SP) Siirt Belediye Başkan adayı olan Seyfettin Kol, partisinin kentte gençlik ve kadın kolları başkanlığı olmadığı için şehri tek başına gezip vatandaşlardan oy istiyor.

SP'nin Siirt Belediye Başkan adayı olan 54 yaşında 4 çocuk babası Seyfettin Kol, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yerleşim alanlarının yanı sıra esnafı da gezerek vatandaşlardan oy istiyor. Partisinin Siirt'te gençlik ve kadın kollarının olmadığını belirten Kol, seçim çalışmaları için esnaf ve kenar mahalleleri tek başına gezerek seçim çalışması yürüttüğünü söyledi. Yıllardan beri Siirt'te terzilik yaptığını belirten Seyfettin Kol, "Saadet Partisi Siirt Belediye Başkan adayıyım. Ben Siirtliyim, Siirt'i çok seviyorum. Siirt'e yapacağım güzel projelerim var, bu projeleri hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Hazırladığım 30 projem var ve Siirt için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, ben Siirt sevdalısıyım. Siirt'i sevdiğimden dolayı aday oldum. Şimdiye kadar bizim memlekete sahip çıkılmadı. Bundan dolayı ben memleketim için ne gerekiyorsa elimden gelini yapacağım ve projelerimi hayata geçirmek için tüm mücadelemi vereceğim" dedi.

Kaynak: İHA