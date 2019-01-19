Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor bütün kötülüklerin panzehiridir

Almanya'nın Köln kentinde bir dizi temas için bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

US Akademisyenler Platformu'nun düzenlediği toplantıda konuşan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabbetlerini, selamlarını getirdim." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşen toplantıda Kasapoğlu, "Hem burada hem Türkiye'de kendinizi, ait olduğunuz çevreyi, ailenizi, milletimizi en güzel şekilde temsil ettiğinizi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Hayatının 12 yılını yurt dışında geçirdiğini söyleyen Kasapoğlu sözlerinin devamında şu şekilde konuştu: Kendisi de hayatının önemli bir kısmını Almanya'da geçirmiş olan rahmetli Neşet Ertaş'ı hepiniz mutlaka tanıyorsunuz. Onun bir türküsünde dediği gibi, biz sizlerle gönülden gönüle giden yollarda daima biriz, beraberiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "17 yıl önce gittiğiniz Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var, bunu herhalde sizler de gözlemliyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 17 yıl boyunca milletimizin hayallerini gerçekleştirebilmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek için özveriyle, aşkla çalıştı. Bizlere de yol gösterdi, ilham oldu, önderlik etti." dedi.

Buradaki gençlerin medeniyetler ve kültürlerarasında yıkılmaz birer köprü olduğunu söyleyen Kasapoğlu,'Türkiye için kıymetiniz ne kadar tartışılmaz ise; doğduğunuz, doyduğunuz ve alın teri döktüğünüz bu topraklar için de çok kıymetli olduğunuza inanıyorum. Buradaki varlığınız, emeğiniz, Almanya'ya kattığınız değerler çok önemli." şeklinde ifade etti.

Sporun bütün kötülüklerin panzehiri olduğunu sözlerine ekleyen Kasapoğlu,'Hiçbir gencimizin kendisine zarar verecek bir alışkanlığa ya da mecraya kapılmasını istemeyiz. Bunun için var gücümüzle mücadele etmekten de kaçınmayız.

Bu vesileyle sizlerden yalnız ülkemizi değil, bütün insanlığı tehdit eden terör örgütlerine karşı uyanık olmanızı da rica ediyorum.

İradenizi ortadan kaldıracak, sizleri felakete sürükleyecek her türlü bağımlılığa karşı da sağlam durmanızı, dirayetli olmanızı bekliyorum." dedi.

Bakanlık olarak 2019 yılını Türkiye'de ‚Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini söyleyen Kasapoğlu, bu kapsamda pek çok çalışma yapacaklarını ve bir Gönüllülük Zirvesi gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaynak: İHA