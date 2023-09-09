Spor Bakan'ı Osman Aşkın Bak’tan, Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde birinci olarak şampiyonada ikinci kez altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Spor Bakan'ı Osman Aşkın Bak’tan, Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde birinci olarak şampiyonada ikinci kez altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İsrail'in Netenya kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde 14:59.80'lik derecesiyle altın madalya kazanan genç sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi canı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettiği bu güzel başarıda emeği olan kulübünü, antrenörlerini, ailesi ve tüm destekçileri ile gurur duyuyoruz. Kuzey Tunçelli'nin bu önemli başarısı, ülkemize olan bağlılığı, çalışkanlığı ve yeteneklerinin bir göstergesidir. Kendisinin daha nice başarılara imza atacağına inanıyor, milli yüzme takımımızın gelecekteki başarılarının da teminatı olacağına inanıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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