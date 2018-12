Spor basınında transfer haberleri

FANATİK: Ersun Yanal onu istiyor! Trezeguet

HÜRRİYET: Fatih Terim Eren'in de üstünü çizdi

MİLLİYET: Stopere Sadık

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Süper Lig'in parlayan yıldızı Jahovic için Konya'ya teklifini yaptı ve "Göztepe'ye verdiğiniz bonservisi verelim" önerisini yaptı.

Sadık operasyonu öne çekildi

Beşiktaş, mukavelesi bitecek olan Sadık Çiftpınar'ı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamaya hazırlanırken, Malatyaspor cephesinin Fenerbahçe'yi devreye sokması işleri karıştırdı. Genç stoperi ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Kartal, Ocak'ta takasla bu işi çözmek istiyor.

MİLLİYET: Teklif var ısrar yok

Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'le 1 yıllık sözleşme yenileme teklifi yapacak. Öneriyi kabul ederse kontrat şartları için kısa süre içinde deneyimli teknik adamla masaya oturulacak. Teklife sıcak yaklaşmaması halinde ise ısrarcı davranılmayacak.

Brezilya medyası, yıldız futbolcunun Corinthians ile anlaştığını duyurdu. Haberde Love'ın alacakları için Beşiktaş'la pazarlık halinde olduğu da belirtildi.

Töre'yi al, Maicon'u ver

Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Maicon'u alarak, karşılığında da ezeli rakibine Gökhan Töre'yi önerecek.

GALATASARAY.

Galatasaray'ın Monaco'lu golcü Radamel Falceo için harekete geçtiği ileri sürüldü. Menajeri Fatih İlek'in Instagram paylaşımı heyecan yarattı.

Fernandes'i önerdiler

Sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Manuel Fernandes, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Gomis'in satılması sonrası takımdaki tek santrfor konumuna düşen Eren Derdiyok'un gerekli fedakarlığı göstermediğini düşünen Fatih Terim, tecrübeli oyuncunun gönderilmesini istedi. Eren, devre arası kampına götürülmeyecek.

FANATİK: Stoperde İtalya seferi

Maicon'u gözden çıkaran, Serdar'ı satış listesine koyan, Ozan'ın da ayrılma ihtimali bulunan Galatasaray'da stoper seferi başlıyor. Aslan, İnter'den Miranda ile Lazio'dan Luiz Felipe'yi almaya çalışacak.

Türkiye'de BA'mbaşka

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Demba Ba, Çin'de bekleneni veremedi ancak Türkiye grafiği hiç fena değil. Geçen sezon 2'nci yarıda Göztepe formasıyla 13 maçta 7 gol atan Demba Ba, yine dengeleri değiştirmeye hazır

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin hocası, sezona damgasını vuran yıldız futbolcuya gözünü dikti. Sarı-lacivertlilerin kurmayları, Kasımpaşa'da mutsuz olduğu bilinen ve ayrılık sinyalleri veren Mısırlı futbolcu için devreye girecek. Temasları bizzat başkan Ali Koç'un yöneteceği de gelen bilgiler arasında.

Çağlar için Ada seferi...

Stoper bölgesine takviye planlayan Kanarya'da Comolli, Ada seferine çıkıyor. Manchester United'lı Rojo da listede ama Fenerbahçe'nin önceliği Çağlar Söyüncü.

Yönetim transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper bölgesi için de temaslara başladı. Bu çerçevede Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı savunmacısı Sadık Çiftpınar için resmi teklifte bulunuldu.

FOTOMAÇ: Benzia'nın yerine Lallana

Comolli'nin Benzia'yı Lille'e geri göndermesi halinde, yerine Liverpool'dan Adam Lallana'yı getirmek istediği iddia edildi.

TRABZONSPOR

FANATİK: Rodallega'ya yeni sözleşme

Trabzonspor mukavelesi sezon sonu bitecek olan golcüsünü bırakmamakta kararlı. Kamp öncesi Kolombiyalı oyuncuya 1+1 yıllık yeni anlama önerilecek.

FOTOMAÇ: Trabzonspor'da Mbia sürprizi

Onazi'nin sezonu kapatması üzerine ön libero arayışına başlayan fırtına, eski oyuncusu Stephane Mbia'yı gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcu, Toulouse'tan ayrılmak istiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

FANATİK: Robinho, Başakşehir'de

Devre arasının ilk transfer bombasını lider patlattı. Turuncu-lacivertliler, Sivasspor'da yıldızı yeniden parlayan Brezilyalı kanat oyuncusunu renklerine bağladı. Anlaşmayı her iki kulüp Twitter hesabından aynı anda duyurdu.

GÖZTEPE

FANATİK: Göz Göz'e Honduras'lı sol bek: İzaguirra

Sarı-kırmızılılar, İskoç ekibi CEltic'te forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştı. Kemal Özdeş'in çok istediği Izaguirra ile her an imzalar atılabilir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

FANATİK: Sivasspor'da Douglas harekatı

Yiğidolar, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği kiralık yıldızı Douglas'la kontrat yapmak için teklife hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar tecrübeli sağ beke 3 yıllık mukavele önerecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR

FOTOMAÇ: "Ozan'a talibiz"

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, "Ozan Tufan'ı Ali Koç'tan bizzat talep ettim. Sergen istiyor" dedi, Fenerbahçe'den yanıt beklediklerini de söyledi.

