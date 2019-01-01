Spor basınında transfer haberleri 

HÜRRİYET: Volkan özür dileyecek

FOTOMAÇ: Beşiktaş'tan Bakambu sürprizi

MİLLİYET: West Ham, Medel'in peşini bırakmıyor

FANATİK: Savic için son pazarlıklar

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

FOTOMAÇ: Beşiktaş'tan Bakambu sürprizi

Teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'dan öğrencisi olan Bakambu'nun sezon sonuna kadar kiralanması talebinde bulundu. Çin'in Sinobo Guoan takımında oynayan 27 yaşındaki santrfor 23 maçta 19 gol attı.

"Kartal, Hasic'i kaptı"

Beşiktaş, Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic'i kadrosuna katıyor. Kulübüyle davalık olan ve mahkemeyi kazanan Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş'a bedelsiz gelecek.

HÜRRİYET: Burak Yılmaz imzayı bekliyor

Taraflar bir araya geldi ve Burak Yılmaz'ın Kartal'a gidişi konusundaki son pürüzler giderildi. Transferin yüksek ihtimalle bu hafta duyurulması bekleniyor.

MİLLİYET: West Ham, Medel'in peşini bırakmıyor

Kartal'a Gary Medel için daha önce 7 milyon Euro'luk teklif yapan ancak olumsuz yanıt alan West Ham United'ın bonservis bedelini 8.5 milyon Euro'ya çıkaracağı belirlendi. Siyah-beyazlı yönetim, ailesi Londra'da yaşamak isteyen tecrübeli futbolcunun gitmek için ısrar etmesi halinde transfere onay verecek.

FANATİK: Larin'e yeşil ışık

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar için çalışmalara başlayan Beşiktaş, başarılı isimle anlaşma sağlamıştı. Sadık için Şenol Güneş'in kadrosunda düşünmediği Cyle Larin'i bonservisiyle öneren siyah-beyazlılara Malatya'dan olumlu yanıt geldi. Tarafların bu hafta içinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

GALATASARAY

HÜRRİYET: Alan tamam, sırada 3 takiye daha var

Alan Carvalho ile el sıkışan Galatasaray'da, ikinci forvet transferi için Demba Ba iyice ön plana çıkmaya başladı. Sarı kırmızılılar, stoper mevkisine ise iki oyuncu almaya kararlı.

"Serdar-Terim zirvesi perşembe"

Amerika'dan yarın dönecek olan teknik direktör Fatih Terim, kendisi ile görüşmek isteyen Serdar Aziz ile perşembe günü bir araya gelecek.

FOTOMAÇ: Galatasaray da gözünü kararttı

Rodrigues ve Maicon'a Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Galatasaray, bu iki futbolcudan gelecek olan parayla Kasımpaşa'dan Diagne ve Trezeguet'yi almanın hesaplarını yapıyor.

"Galatasaray Fernandes ile anlaştı"

Cimbom'un Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıran Manuel Fernandes ile anlaştığı iddia edildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bir süredir Galatasaray'la ilgili sıcak mesajlar veriyordu.

MİLLİYET: Cim-Bom opsiyon istiyor

Galatasaray'da stoper takviyesi için gündeme gelen Luiz Felipe'yle ilgili pürüz bulunmadığı belirtildi. İtalyan ekibi Lazio'dan kiralanması beklenen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılar 750 bin Euro teklif etti. Futbolcu ile anlaşmaya varan Galatasaray, Lazio ile son detaylar üzerinde konuşuyor.

FANATİK: Miranda Aslan'a kaldı

Yedek kaldığı için Inter'den ayrılmak isteyen Miranda, Cim-Bom'a iyice yaklaştı. Çünkü Miranda'ya daha önce talip olan Flamengo, yeni bir stoper alıp, devreden çıktı. Inter ise Brezilyalı oyuncunun yerine Cahill ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE

HÜRRİYET: Volkan özür dileyecek

Dirar ve Aatif'ın affedilmesi sonrası kadro dışı durumunun ne olacağı merak edilen kaleci Volkan'ın menajeri Erdinç Şehit, "Volkan için Ali Koç çok değerlidir. Beklenen özrü diler" dedi.

FANATİK: Başakşehir dünyaları istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Visca için Göksel Gümüşdağ ile görüşmelere başladı. Gümüşdağ ise kapıyı yüksekten açıp 15 milyon Euro istedi. Koç, Ersun Yanal'ın çok istediği Boşnak yıldız için pazarlıkları sıkı bir şekilde sürdürecek.

"Yasin için haber bekleniyor"

Başakşehir'in Edin Visca için istediği çılgın bonservis ücretinin ardından daha da önem kazanan Yasin Öztekin transferi için Fenerbahçe, Göztepe'den haber bekliyor. Öztekin'in sarı-lacivertli ekibe gitmeye sıcak bakması nedeniyle, İzmir temsilcisinin teklifi kabul etmesi halinde imzalar atılacak.

FOTOMAÇ: Fabregas çıkarması

İtalyan medyası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cesc Fabregas için Chelsea ile pazarlık halinde olduğunu yazdı. İspanyol yıldızla Milan, M. City gibi devler de ilgileniyor.

"Fenerbahçe genç futbolcu için devrede"

Celta Vigo, takıma uyum sağlayamayan 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralama kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, yetenekli isim için girişimde bulunacak.

TRABZONSPOR

FANATİK: Savic için son pazarlıklar

Transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililer stoper için önceliği Kızılyıldız forması giyen Savic ile Grozny'de görev yapan Wilker Angel'a vermişti. Fırtına'nın Savic için yaptığı teklif ortaya çıktı. Sırp ekibi, 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro talep ederken, bordo-mavililer ise 500 bin Euro önerdi. Pazarlıkların kıran kırana sürdüğü ve tarafların 750 bin Euro civarında buluşabileceği öne sürüldü.

"Stopere son aday: Walker Zimmerman"

Savunmaya en az iki takviye yapmayı düşünen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Amerikan 1'inci Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles forması giyen Walker Zimmerman oldu. ABD'li oyuncu için bordo-mavili yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

FOTOMAÇ: Oğuzhan planı

Burak'ın Beşiktaş'a bedava gitmesini engelleyecek olan Karadeniz ekibi, Oğuzhan Özyakup'u takasta istiyor. Böylece hem maliyet azalacak, hem de eksik giderilecek.

GÖZTEPE

FANATİK: Göztepe'nin gözü Eren'de

Forvet alınması halinde Fatih Terim'in gözden çıkardığı Eren Derdiyok'a, eski takımı Basel'in yanı sıra Süper Lig'den ise Göztepe talip. İzmir ekibi, Galatasaray ile Eren Derdiyok'un durumunun belli olmasının ardından resmi teklifini yapacak.

KASIMPAŞA

FANATİK: Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım

Kasımpaşa, Sarpsborg'dan Heintz'ın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Lacivert beyazlılar, Alman ekiplerden Stuttgart'tan 1999 doğumlu genç sol bek kanat Azad Toptik'le her konuda anlaşma sağladı.

MALATYASPOR

FANATİK: Malatya Djedje'nin peşinde

Yeni Malatyaspor'un, MKE Ankaragücü'nün Fildişli ön liberosu Brice Dja Djedje'yi gündemine aldığı iddia edildi.

DHA