Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli dekan

Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, görevi yapılan devir-teslim töreni ile Prof. Dr. Bilal Gümüş'ten devraldı.

Aslen Erzurum Aşkaleli olan Prof. Dr. Murat Taş'ın ataması memleketinde de memnuniyetle karşılandı.

Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Pınar Güzel ve Doç. Dr. Kadir Yıldız, fakülte bölüm ve anabilim dalı başkanları, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Prof. Dr. Bilal Gümüş, Dekanlığı süresince özveri ile çalışan dekan yardımcılarına, Fakülte yönetiminin tüm kurullarına, akademik ve idari personele teşekkür etti ve Dekan Yardımcılığı görevini yürütüp Dekanlığa atanan Prof. Dr. Murat Taş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Gümüş, "Üniversitemizin en başarılı akademik birimlerinden olan Spor Bilimleri Fakültesinin kazandığı ivmeyi, başta Dekan Prof. Dr. Murat Taş ve ekibi olmak üzere, Fakültenin tüm akademik ve idari kadrosunun daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Murat Taş ise, "Öncelikle beni bu göreve lâyık gören Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Bilal Gümüş hocama bana ve Fakülteye katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi özellikle fakülteleşme sürecinde, bizlere gerek idari gerekse akademik olarak çok şey kazandırdı. Sahip olduğumuz tecrübe ile devraldığımız bayrağı, hep birlikte daha da yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Prof. Dr. Murat Taş, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Bilal Gümüş'e teşekkür etti ve teşekkür plâketi ile çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA