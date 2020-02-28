Spor camiasından İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları (2)

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK kulüpleri ile futbolcular Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Okay Yokuşlu, Mehmet Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Umut Nayir de mesaj yayınladı.

Hain saldırıda şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için yayınlanan başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu askerlerimizin şehit olduğu haberini karşılaşma sonrası üzüntü ile öğrendik. Askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

GAZİANTEP FK BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ

"İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınıyor ve sorumluluğu bulunanları lanetliyoruz. Türkiye, hem kendi güvenliği hem de Suriyelilerin güvenliğini sağlamak için bölgededir. Suriye'nin barışı ve huzuru için bölgede bulunan askerlerimize yapılan bu hainliği kabul etmek mümkün değildir. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin alacağı her türlü kararın yanında olacağız. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."

YUSUF YAZICI (Lille)

"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağ olsun."

ENES ÜNAL (Real Valladolid)

"İdlib'de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

OKAY YOKUŞLU (Celta Vigo)

"İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Lille)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BURAK YILMAZ (Beşiktaş)

"Başımız sağ olsun..."

UMUT NAYİR (Beşiktaş)

"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı...Başımız sağ olsun..."

Kaynak: DHA