SPOR Cüneyt Dumlupınar: Play Off'tan Süper Lig'e çıkacağız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1'inci Lig'in 34?üncü haftasında 3-0 önde bitirdikleri İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig?e şu an çıkamadık ama Play Off?tan çıkacağız" dedi. Maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları için takım olarak mutlu olduklarını, buradan şampiyon olarak ayrılmayı istedikleri ama olmadığını söyledi. Süper Lig'e çıkan BB Erzurumspor?u tebrik eden Dumlupınar, "İkinci yarı 38 puan toplayan bir Adana Demirspor var. Son 7 maçın 6?sını kazanmış, özellikle BB Erzurumspor?u deplasmanda kazanmış bir takım. İçerideki bir Altay maçı beraberliği bizim kaderimizi belirledi. Şu an Play Off?tayız. Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik. Vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle Süper Lig?e öyle çıkamadık ama Play Off?tan çıkacağız" diye konuştu. İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise 3-0 mağlup oldukları için üzgün olduklarını ve seneye daha iyi bir takım haline geleceklerini belirtti.

Kaynak: DHA