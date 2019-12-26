Spor İl Müdürü, sevgi gösteren sokak hayvanlarına duyarsız kalmadı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kendisine sevgi gösteren sokak köpeklerine duyarsız kalmadı.

Aybastı ilçesindeki yapılması planlanan güreş sahasını kontrol için ilçeye giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, dönüş yolunda aracına sevgi gösteren ve aralarında annelerini emen yavruların da bulunduğu sokak köpekleri ile karşılaştı. Perşembe Yaylası'nda, sokak köpeklerinin yanında aracını durdurarak, köpeklerini okşayan ve oyun oynayan Genç, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini beslemeyi de ihmal etmedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Onlar sevgi gösterdi, biz de yiyecek alıp geri geldik ve onları besledik. Kış aylarında bazen yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Rabb'im, o günkü rızklarına bizi vesile seçmiş. Onlar bizim dostlarımız" açıklamasında bulundu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in sosyal medya hesabından "#Onlarbizimdostlarimiz" etiketiyle paylaştığı o anlar ise çok sayıda takipçinin beğenisini topladı.

Kaynak: İHA