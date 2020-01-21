Spor İstanbul'un karne hediyesi buz pateni eğitimi





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, yarı yıl tatiline çıkan öğrencileri "Çocuklar Buz Pistine" sloganıyla düzenlediği etkinlikle öğrencileri buz pateni ile tanıştırıyor.

Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlik, Ocak ayının son gününe kadar sürecek.

Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte öğrenciler, saat 10.00-17.00 arasında eğitmenler tarafından verilen ücretsiz seanslara katılıyor.

Bugüne kadar 38 binden fazla çocuğu buz pateni ile tanıştıran organizasyona bu yıl 15 bin üzerinde katılım bekleniyor.

Kaynak: AA