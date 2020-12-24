TRT Spor ekranlarının sivri dilli yorumcusu Cem Dizdar, Spor Manşet programında bugün yoktu. Bunun üzerine çok sayıda izleyici internet arama motorlarında Cem Dizdar hakkında araştırmalarda bulunmaya başladı. Peki Spor Manşet Cem Dizdar neden yok? İstifa mı etti, görevden alındı mı? İşte detaylar...

SPOR MANŞET CEM DİZDAR NEDEN YOK? İSTİFA MI ETTİ, GÖREVDEN Mİ ALINDI?

TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Cem Dizdar, eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Dizdar olayların basında çıkması ve gelen yorumlar üzerine yaptığı açıklamayla Spor Manşet ve Futbol Aklı programlarına katılmamaya karar verdiğini duyurmuştu.

Cem Dizdar şu açıklamayı yapmıştı:

"Sonuç olarak, ısrarla ve inatla söyleyeceğim şey şudur; ben sözel, psikolojik ve fiziksel şiddetin faili değil, mağduruyum. Hakikat budur. Bu, sizlerin de hakikati olana kadar TRT SPOR’da yorumcusu olduğum “Spor Manşet” ve “Futbol Aklı” programlarına katılmamaya karar verdim. Şiddetin her türüne karşı, iyinin, güzelin ve doğrunun en ateşli ve kararlı savunucularından biri olarak kimseye saygısızlık etmedim. Bu tavrıma hayatım boyunca bağlı kalacağım.

Bir gün bu programlarda buluşacağız. Bundan adım gibi eminim. O buluşmaya, bana acımasızca saldırmasına rağmen utanma duygusunu kaybetmeyenler de gelsin isterim. Sorgusuz sualsiz…

Utanma duygusunu kaybedenler için hiçbirimizin hiçbir şey yapamayacağını ise maalesef yaşayarak öğrendim.”

CEM DİZDAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Cem Dizdar, 1965 yılında Samsun'da doğmuştur. Aynı zamanda Fanatik Gazetesinde de yorumcudur.

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