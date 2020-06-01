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  3. Spor salonları alınan önlemler çerçevesinde hizmet vermeye başladı!

Spor salonları alınan önlemler çerçevesinde hizmet vermeye başladı!

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni normalleşme sürecine ilişkin genelgeyle birlikte spor salonları bugün itibariyle açıldı. Eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra bir dizi önlemlerle birlikte açılan salonlar ilk üyelerini ağırladı.

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01 Haziran 2020 Pazartesi 17:43

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