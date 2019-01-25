Spor salonu alev alev yandı

BAHÇELİEVLER'de bulunan bir spor salonunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Selimpaşa Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında, spor aletleri küle dönerken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"ÇEVREDE DOLAŞANLAR VARMIŞ"

Yangının meydana geldiği mahallede oturan bir vatandaş olayla ilgili, "Bir cam kırılma sesi duydum ben, sonra dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu. Sonra itfaiye ekiplerini aradık. Söylenene göre, çevrede dolaşanlar varmış. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Kameralar var etrafta, belli olacak ne olduğu. Polisimiz geldi, itfaiyemiz geldi çok şükür. Kontrol altına aldılar. Arka sokakta da midibüs yandığı söyleniyor. Terör saldırısı olabilir diye düşünüyorum ama polislerimiz ne olduğunu belirleyecektir" dedi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Aynı bölgede art arda yaşanan her iki olayın ardından kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soruşturma başlattı.

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DHA