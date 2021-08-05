UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan Spor Smart, futbolseverlerin merak ettiği kanallardan biri haline geldi. Peki Spor Smart nasıl izlenir, internetten izlenir mi? Spor Smart Digiturk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda? İşte cevaplar...

SPOR SMART NASIL İZLENİR, İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Spor Smart, D-Smart platformunun bünyesinde bulunmaktadır. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi'ne üye olunması gerekiyor.

D-Smart, kullanıcılarına bu kanalı internet üzerinden izleme fırsatı da sunuyor. D-Smart go adı verilen platform sayesinde bu kanalı internet üzerinden de izleyebiliyor. Bu kanalı internet üzerinden izlemek için belirtilen paketlere sahip olmak gerekiyor.

SPOR SMART DİGİTURK KAÇINCI KANAL?

D-Smart bünyesine bağlı Spor Smart, diğer uydu alıcılarından da izlenebilmektedir. Spor Smart'ın Digiturk'te kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

SPOR SMART TİVİBU KAÇINCI KANAL?

D-Smart bünyesine bağlı Spor Smart, diğer uydu alıcılarından da izlenebilmektedir. Spor Smart'ın Tivibu'da kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

SPOR SMART D-SMART KAÇINCI KANAL

D-Smart bünyesine bağlı Spor Smart, diğer uydu alıcılarından da izlenebilmektedir. Spor Smart'ın D-Smart'da kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.