Spor Smart nasıl izlenir, internetten izlenir mi? Spor Smart Digiturk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yayınlamasıyla dikkat çeken Spor Smart'ın nasıl izleneceği sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Spor Smart nasıl izlenir, internetten izlenir mi? Spor Smart Digiturk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda? İşte cevaplar...
UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan Spor Smart, futbolseverlerin merak ettiği kanallardan biri haline geldi. Peki Spor Smart nasıl izlenir, internetten izlenir mi? Spor Smart Digiturk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanalda? İşte cevaplar...
SPOR SMART NASIL İZLENİR, İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?
Spor Smart, D-Smart platformunun bünyesinde bulunmaktadır. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi'ne üye olunması gerekiyor.
D-Smart, kullanıcılarına bu kanalı internet üzerinden izleme fırsatı da sunuyor. D-Smart go adı verilen platform sayesinde bu kanalı internet üzerinden de izleyebiliyor. Bu kanalı internet üzerinden izlemek için belirtilen paketlere sahip olmak gerekiyor.
SPOR SMART DİGİTURK KAÇINCI KANAL?
D-Smart bünyesine bağlı Spor Smart, diğer uydu alıcılarından da izlenebilmektedir. Spor Smart'ın Digiturk'te kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.
SPOR SMART TİVİBU KAÇINCI KANAL?
D-Smart bünyesine bağlı Spor Smart, diğer uydu alıcılarından da izlenebilmektedir. Spor Smart'ın Tivibu'da kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.
SPOR SMART D-SMART KAÇINCI KANAL
D-Smart bünyesine bağlı Spor Smart, diğer uydu alıcılarından da izlenebilmektedir. Spor Smart'ın D-Smart'da kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.