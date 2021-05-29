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Spor spikeri Fikret Engin'den acı haber: Hayatını kaybetti

Spor spikeri ve yorumcusu Fikret Engin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor spikeri Fikret Engin'den acı haber: Hayatını kaybetti

Gazeteci Gökhan Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine kullandı.

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu olan Fikret Engin, şeker komasına girmesi nedeniyle 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.  Engin, hayata gözlerini yumdu.

 

FİKRET ENGİN KİMDİR? 

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa’da bir akrabasının tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi.

Fikret Engin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Fikret Engin kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

Spor spikeri Fikret Engin'den acı haber: Hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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