Spor spikeri Fikret Engin'den acı haber: Hayatını kaybetti

Gazeteci Gökhan Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine kullandı.

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu olan Fikret Engin, şeker komasına girmesi nedeniyle 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Engin, hayata gözlerini yumdu.

Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Gökhan Dinç (@gkhndinc) May 29, 2021

FİKRET ENGİN KİMDİR?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa’da bir akrabasının tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi.

Fikret Engin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Fikret Engin kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?