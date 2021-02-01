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  3. Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu ile dansözlere meydan okudu!

Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu ile dansözlere meydan okudu!

Habertürk'te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileri ile paylaştı. Sarıoğlu, kıvrak vücut hareketleriyle benim diyen dansözlere meydan okudu.

32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı.

DANSÖZLERE TAŞ ÇIKARTTI

Oryantal dansı yaparak takipçilerini şaşkına çeviren güzel spiker, kıvraklığıyla da izleyenleri büyüledi. Evde arkadaşıyla gülmek için yaptığı dans şovu ile benim diyen dansözlere adeta taş çıkarttı. Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu kısa sürede gündem oldu.

İşte güzel spikerin bazı fotoğrafları...

Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu ile dansözlere meydan okudu!

Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu ile dansözlere meydan okudu!

Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu ile dansözlere meydan okudu!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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