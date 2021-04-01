Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Melih Şabanoğlu kitapları...

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi lig şampiyonluklarının sayılması için TFF'ye başvurması üzerine, Galatasaray'da başvurunun reddedilmesi için karşı dilekçe vermişti. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü iddialar üzerine açıklama yapacağını belirtmişti, Galatasaray Spor Kulübü de tarihçi Melih Şabanoğlu'nun Gündem Özel programında açıklama yapacağını duyurdu. Bunun üzerine Melih Şabanoğlu

SPOR TARİHÇİSİ MELİH ŞABANOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Melih Şabanoğlu, Tarihçidir. Spor ve hobi kategorisinde yazılmış eserleri vardır. Nerede doğduğu ve hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir.

Melih Şabanoğlu, Kuruluş:Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Spor Kulübü’ne Türkiye’de Futbolun Erken Çağı (1904-1907) kitabının yazarıdır Söz konusu eser Vakıfbank Kültür Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Şabanoğlu Galatasaray TV'de çok sayıda programda yorumculuk da yapmıştır. Ayrıca bir çok kez imza töreni düzenleyerek hayranları ile buluşmuştur.