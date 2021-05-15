Spor Tırmanış Antrenörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Spor Tırmanış Antrenörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Spor Tırmanış Antrenörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3422.76
Meslek Adı : Spor Tırmanış Antrenörü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları
Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Spor Tırmanış Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Spor Tırmanış Antrenörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim mesleği için “2352.05” kod olarak kullanılır iken Ağ Teknolojileri Uzmanı mesleği için “2523.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Spor Tırmanış Antrenörü Meslek Kodu “3422.76” olarak belirlenmiştir.