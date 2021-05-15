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Spor Tırmanış Hakemi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Spor Tırmanış Hakemi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Spor Tırmanış Hakemi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Tırmanış Hakemi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3422.78

Meslek Adı : Spor Tırmanış Hakemi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Spor Tırmanış Hakemi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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Spor Tırmanış Hakemi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7115.30” kod olarak kullanılır iken Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) mesleği için “6112.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Spor Tırmanış Hakemi Meslek Kodu “3422.78” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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