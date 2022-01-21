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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor 0 – 1 Ankara Keçiörengücü | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü'nün karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi 1-0 galibiyetle sahadan ayrıldı. Galibiyeti getiren gol 28. dakikada Uzodimma'dan geldi.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor 0 – 1 Ankara Keçiörengücü | Maç sonucu, özeti

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Şengül

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Ulaş Zengin), Roche (Dk. 75 Donkor), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 75 Innocent), Celil Yüksel, Tetteh

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ogün Bayrak, Taşkın Çalış (Dk. 84 Adamu), Ackah, Uzodimma (Dk. 90+5 Hamza Gür), Olawoyin (Dk. 78 Erkam Reşmen), Vusal Iskandarlı (Dk. 78 Ziya Alkurt), Eze

Gol: Dk. 28 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 Ackah (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 47 Ogün Bayrak, Dk. 78 Vusal Iskandarlı, Dk. 88 Metin Uçar, Dk. 89 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Bruns, Dk. 77 Evren Korkmaz, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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