Spor Toto 1.Lig: Adanaspor 1- 2 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mehmet Türkmen, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Ulaş Sezgin, Celil Yüksel (Dk. 82 İbrahim Aksu), Benasser, Bruns (Dk. 89 Yiğithan Güveli) , Evren Korkmaz (Dk. 81 Harun Kaya), Ciss, Eren Karadağ, Roche, İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 81 Tugay Kacar), Hakan Bilgiç, Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Bregu), Roshi, Emin Bayram (Dk. 65 Arda Hilmi Şengül), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız, Bekim Balaj (Dk. 73 Kasongo)
Goller: Dk. 16 Roche (Adanaspor), Dk. 35 Berk Yıldız, Dk. 50 Gökhan Karadeniz (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 İsmail Erdoğan, Dk. 49 Burak Çapkınoğlu, Dk. 90+2 Roche, Dk. 90+3 İbrahim Aksu (Adanaspor), Dk. 36 Abdurrahim Dursun, Dk. 90+2 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)