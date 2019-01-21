Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kone'nin 46. dakikada attığı golle Adanaspor 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

46. dakikada Adanaspor'da Özkan Taştemur'un pasında Kone düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0

62. dakikada Lamine kendi oluşturduğu pozisyonda ceza sahası içerisine girerek topa sert vurdu. Kaleci topu son anda kornere çeldi.

76. dakikada Adanaspor'da Hakan Barış ceza sahası içerisinde aldığı topu kaleye gönderdi ama kaleci bir kez daha topu kornere çelmeyi başardı.

82. dakikada Hakan Barış'tan aldığı topla kaleciyi de geçen Adanasporlu Ahmet Dereli, topu boş kaleye yollayamadı.

Stat: Şanlıurfa Gap

Hakemler: Erkan Engin xx, Orkun Aktaş xx, Cemil Tunç xx

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Göksu Alhas xx, Veli Kızılkaya xx, Hakan Barış xx, Ahmet Dereli xx, Onur Akbay xx, Vasile xx, Kone xxx (Anıl Taşdemir dk. 71 x), Özkan Taştemur xx, Abdulkadir Özdemir xx (Doğanay Kılıç dk. 46 xx), Eren Keleş xx

Yedekler: Goran Karacic, Enes Yasin Akyol, Andaç Güleryüz

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan xx, İdrissa Diarra xx, Onur Alsu xx, Murathan Özen xx (Enes Batın Kaplan dk. 79 x), Lamine Diarra xx, Hebat Alan xx, İzzet Topatar xx, Salih Polatdemir xx, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir xx, Erhan Çınar xx (Yusuf Karataş dk. 89 ?)

Yedekler: Ali Karataş, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Aslan, Ahmet Yeşilbaş, Nusrettin Çiçek

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Gol: Kone (dk. 46) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Salih Polatdemir, Hebat (Tetiş Yapı Elazığspor), Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Abdulkadir Özdemir (Adanaspor)

Kaynak: İHA