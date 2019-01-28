Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Ümraniyespor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Ümraniyespor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın sağ kanattan içeriye kat ederek verdiği pasta top, Muhammed'ten döndü.
21. dakikada Ümraniyespor'da Andreas'ın sağ kanattan yerden attığı pası tamamlayan Muhammed, Ümraniyespor'u öne geçiren golü kaydetti. 0-1
31. dakikada Adanaspor'da Eren'in ceza sahası yayından bıraktığı ara pasında, Yasir araya girerek topu kornere gönderdi.
44. dakikada Adanaspor'da savunmadan seken topu önüne alan Ahmet'in şutunda top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emircan'ın altı pas içerisine çevirdiği top, Recep'in önünde kaldı. Recep'in plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
70. dakikada Adanaspor'da Kone'nin verdiği pasta Bagayoko'nun plase vuruşunda kaleci Burak, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
75. dakikada Adanaspor'da Ahmet'in sağ kanattan çalımlarla getirerek yaptığı orta şut karışımı vuruşta savunmaya da çarpan topu, Merthan çizgiden çıkardı.
80. dakikada Ümraniyespor'da sağ çaprazdan gelen uzun topla Leandrinho defansın arasına sarktı. Kaleci İrfan Can çıkarak Leandrinho'nun açısını daralttı ancak Emircan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2
87. dakikada Adanaspor'da sol kanatta topla buluşan Ahmet, Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Ahmet, düşerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek farkı 1'e indiren golü kaydetti. 1-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Burak Cansız xx, Hakan Karabalcık xx
Adanaspor: İrfan xx, Göksu x, İhsan x, Onur xx, Özkan x (Andaç dk. 82 ?), Bumba x (Anıl dk. 72 x), Doğanay xx, Gökhan xx, Ahmet xxx, Bagayoko xx, Eren x (Kone dk. 59 x)
Yedekler: Enes Soylu, Enes Akyol, Kenan, Şahin
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Yasir xx, Tarık xx, Vasilogiannis xx (Bahadır dk. 73 x), Emircan xx, Recep xx, Muhammed xxx, Madinda x (Serkan dk. 60 x), Leandrinho xxx (Atabey dk. 81 x)
Yedekler: Metin, Appindangoye, Birol, Serkan, Dialiba
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Muhammed (dk. 21), Emircan (dk. 80) (Ümraniyespor), Ahmet (dk. 87) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Onur, Ahmet (Adanaspor), Tarık, Emircan, Leandrinho (Ümraniyespor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.