Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Türkoğlu görev alacak.