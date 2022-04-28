Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Adanaspor– Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ADANASPOR – BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35..haftasındaki Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kemal Mavi yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.