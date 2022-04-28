Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Nasadoge Menemenspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Pegasus çalışanlarından saygısız paylaşımı! "Kadir gecesine özel" deyip rakıları tokuşturdular! O görüntüler Müslümanları ayağa kaldırdıŞevval Şahin’den mahrem poz! Yatak odasından paylaştı! “Türkiye güzeli demeye bin şahit lazım”Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Göztepe– Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Adanaspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek. Adanaspor- Beypiliç Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Adanaspor– Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: ADANASPOR – BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35..haftasındaki  Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi  hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kemal Mavi yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT