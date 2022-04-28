Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor canlı izle | Adanaspor-Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adanaspor- Beypiliç Boluspor canlı izle | Adanaspor-Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANASPOR- BEYPİLİÇ BOLUSPOR CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35..haftasındaki Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kemal Mavi yapıyor.

ADANASPOR- BEYPİLİÇ BOLUSPOR CANLI İZLE

ADANASPOR-BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 35..haftasındaki Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor Digiturk 86,D Smart 86,Kablo TV 133,Şifresiz 4A,Tivibu 85,Web ,Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

ADANASPOR-BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ