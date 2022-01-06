Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Bursaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Bursaspor maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – BURSASPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Bursaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Bursaspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz görev alacak.