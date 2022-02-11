Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçını hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Soyutürk görev alacak.