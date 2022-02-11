Feyyaz Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Feyyaz Uçar'ın biyografisiEyyam Efendisi ne demek, TDK'ya göre Eyyam Efendisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yelken Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİmam alımı ne zaman başlayacak 2022? Diyanet İşleri Başkanlığı İmam alımı şartları 2022Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Tantuni ne demek, TDK'ya göre Tantuni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatıSon dakika! Ünlü köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Denizlispor maçını hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Soyutürk görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT