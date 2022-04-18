Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik olduGelinim Mutfakta 18 Nisan 2022 Pazartesi puan durumu | 18 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın biten ilişkisinin izleri kapanmıyor! Mert Öcal'ın ihanet iddiası ortalığı kızıştırdı! Ogeday'ın tepkisi ne olacak?Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacca gidecek, kişi sayısını açıkladı! 2022 yılında 37 bin 770...Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Oğluyla başı dertte olan Murat Övüç’ten müjdeli haber! Dede oluyor!Spor Toto 1.Lig: Menemenspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 18 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTubeÜmit Özdağ, terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan'ı püskürttü! "Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğiz"
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1.Lig: Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Adanaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor - Samsunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Samsunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Adanaspor– Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde... 

SPOR TOTO 1 LİG: ADANASPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç, 21 Nisan 2022 Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kaan Çalışır ve Ogün Kamacı yapacak. 

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT