Spor Toto 1.Lig: Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Adanaspor– Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ADANASPOR – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Adanaspor- Tuzlaspor maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Ali Can Alp yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.