Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Afjet Afyonspor kendi sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Afjet Afyonspor kendi sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Ramazan'ın ceza sahasına gönderdiği toptaa Metin'in vuruşu auta çıktı.
14. dakikada İstanbulspor oyuncularının defans'ın arkasına attığı topta Halil İbrahim Çolak kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı ve araya giren Cenk golü önledi.
18. dakikada Murat yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Top kaleci Bekir'in solundan filelerle buluştu. 0-1
54. dakikada Onur Ramazan topa yerden sert vurdu. Kaleci Muhammet topu kornere çeldi.
83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in vuruşu üstten auta çıktı
88. dakikada sol taraftan Aykut'un ceza sahasına ortaladığı topa Oltan uçarak vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Afyon Zafer
Hakemler : Bülent Birincioğlu xx , Uygar Bebek xx , Cemal Alpay xx
Afjet Afyonspor : Bekir xx , Bayram xx(Yasin dk. 70 xx), Onur Ramazan xx ,Metin xx , Nazmi xx ,Cenk xx , Onurcan xx (Ali dk. 71 x),Uğur xx , Emre xx ,Ersel xx (Aykut dk. 81 ?) , Oltan xxxx
Yedekler : Yasin, Ali, Aykut
Teknik Direktör : Serhat Güller
Istanbulspor: Muhammet xx ,Wellington xx , Eslam xx , İbrahim xx ,Onur Ergün xx ,Aldın Cajıc xx ,Etego Atchom xx ,Murat xx (Halil İbrahim Sönmez dk. 79 x),Abdullah xx ,Onur Ural xx(Clesıo Palmırum dk. 73 x) ,İbrahim Halil Çolak xx (Slavko Peroviç dk. 63 x)
Yedekler :Halil İbrahim Sönmez
Teknik Direktör : Orhan Çıkırıkçı
Goller: Murat (dk. 18) (İstanbulspor), Oltan (dk. 88) (Afyonspor)
Sarı Kartlar : Onur Ural, Abdullah (İstanbulspor), Cenk (Afjet Afyonspor)
Kaynak: İHA
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