Spor Toto 1.Lig: Altaş Denizlispor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Altaş Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altaş Denizlispor– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ALTAŞ DENİZLİSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Altaş Denizlispor - İstanbulspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.